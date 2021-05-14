Суд не изменил меры активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку. Их оставили под круглосуточным домашним арестом.

Кроме этого, Стерненко не позволили отбывать домашний арест в Киеве. Такое решение приняли судьи 14 мая.

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Они продолжили рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, по которому активистов приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Накануне Стерненко заметил, что ранее суд удовлетворил ходатайство прокурора и привлек процессуальные документы, которые не были представлены в суде 1 инстанции.

Он отметил, что это является грубым нарушением прав человека. И добавил, что процесс нельзя назвать прозрачным, ведь судьи изначально запретили транслировать заседание.

Приговор Стерненко: основное

В конце февраля Приморский райсуд признал Стерненко и Демчука виновными в похищении Сергея Щербича с целью завладения 300 гривнами.

До обжалования приговора им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Защита подчеркивала, что оснований удерживать активистов в СИЗО нет.

Все потому, что судья в первой инстанции мотивировал такую ​​меру пресечения, а также не имел права избирать новую, поскольку действовала другая – залог.

В начале апреля Одесский апелляционный суд отпустил активистов под домашний арест. В то же время у них забрали загранпаспорта.



Что следует знать о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала