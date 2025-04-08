Суд отменил разрешение на концентрацию активов группой CRH

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (№304-р от 5 сентября 2024 года), которым АМКУ разрешил осуществить концентрацию активов группе CRH (Нидерланды).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Речь идет о приобретении CRH украинских активов итальянской группы Buzzi – ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" и ООО с ИИ "Дикергофф /Украина/". Сделка с Buzzi позволила CRH консолидировать 47% рынка цемента в Украине.

В своем решении суд отметил, что АМКУ не предоставил надлежащих доказательств того, что такая концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке цемента и бетона.

Напомним, что CRH обращалась в АМКУ еще летом 2023 года, однако тогда получила отказ.

Повторное рассмотрение заявки затянулось почти на год и завершилось в сентябре 2024 года разрешением на концентрацию – с рядом условий, среди которых ежегодная отчетность в течение пяти лет, ограничения ценовой политики и привлечение независимого инвестора – ЕБРР.

Однако, как отметил суд, АМКУ преимущественно опирался на положительные отзывы отдельных контрагентов CRH, не провел глубокого анализа конкурентной среды и не учел риски, связанные с созданием олигополии. В решении также указано на нарушения со стороны CRH уже после получения разрешения, в частности назначение в наблюдательный совет представителя, связанного с другими структурами группы, что противоречит условиям обязательств.