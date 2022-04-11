Менее чем через месяц арестованную "Royal Romance" передали в распоряжение национального Агентства по розыску и управлению активами.

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По данным СМИ, соответствующее решение было принято 11 апреля 2022 года судьей Лычаковского районного суда города Львова Сергеем Гиричем.



Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА / Фото "Украинская правда"

Известно, что вместе с элитной яхтой кума Путина, власти Хорватии арестовали еще несколько судов, принадлежавших российским чиновникам. Пока их судьба остается неизвестной.

Напомним, что после побега Медведчука на территории его дворца обнаружили немало предметов роскоши. В частности, железнодорожный перрон и вагон-ресторан.