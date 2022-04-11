Менш ніж за місяць арештовану "Royal Romance" передали у розпорядження національного Агентства з розшуку та управління активами.

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За даними ЗМІ, відповідне рішення було винесене 11 квітня 2022 року суддею Личаківського районного суду міста Львова Сергієм Гиричем.



Суд передав арештовану яхту Медведчука АРМА / Фото "Українська правда"

Відомо, що разом з елітною яхтою кума Путіна, влада Хорватії арештувала ще кілька суден, які належали російським можновладцям. Наразі їх доля залишається невідомою.

Нагадаємо, що після втечі Медведчука, на території його палацу виявили чимало предметів розкоші. Зокрема, залізничний перон та вагон-ресторан.

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