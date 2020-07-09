Киевский апелляционный суд так и не сумел рассмотреть апелляцию на арест Андрея Антоненко, известного как Riffmaster. Поэтому рассмотрение дела перенесли на понедельник, 13 июля.

К суду прибыло немало поручителей, которые готовы были взять Андрея Антоненко на поруки. Однако в зал суда пустили лишь десятерых из них, пишет PavlovskyNEWS.

Стоит внимания Политзаключенный и военнопленный в собственной стране, – Антоненко о своем пребывании в СИЗО

Однако до рассмотрения дела суд так и не дошел. Был объявлен перерыв до понедельника, 13 июля.

Причиной этого стало то, что прокуроры не предоставили один из томов дела. Защита заявила, что обвинение потеряло его. Поэтому суд постановил направить запрос о наличии или отсутствии одного из томов уголовного дела.

Как себя чувствует Антоненко

Андрей Антоненко во время заседания успел пообщаться с журналистами. Он заявил, что впервые за все время его пребывания в СИЗО к нему пустили врача.

Сам музыкант тоже не тратит время напрасно – заявил, что активно занимается спортом. А также опроверг обвинения в суицидальном настроении: "Это все ложь! Спецназ не сдается. Стальные!"

Что известно о суде над Андреем Антоненко: кратко