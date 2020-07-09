Суд перенес рассмотрение апелляции ареста Андрея Антоненко: прокуроры "потеряли" один из томов
Киевский апелляционный суд так и не сумел рассмотреть апелляцию на арест Андрея Антоненко, известного как Riffmaster. Поэтому рассмотрение дела перенесли на понедельник, 13 июля.
К суду прибыло немало поручителей, которые готовы были взять Андрея Антоненко на поруки. Однако в зал суда пустили лишь десятерых из них, пишет PavlovskyNEWS.
Стоит внимания Политзаключенный и военнопленный в собственной стране, – Антоненко о своем пребывании в СИЗО
Однако до рассмотрения дела суд так и не дошел. Был объявлен перерыв до понедельника, 13 июля.
Причиной этого стало то, что прокуроры не предоставили один из томов дела. Защита заявила, что обвинение потеряло его. Поэтому суд постановил направить запрос о наличии или отсутствии одного из томов уголовного дела.
Как себя чувствует Антоненко
Андрей Антоненко во время заседания успел пообщаться с журналистами. Он заявил, что впервые за все время его пребывания в СИЗО к нему пустили врача.
Сам музыкант тоже не тратит время напрасно – заявил, что активно занимается спортом. А также опроверг обвинения в суицидальном настроении: "Это все ложь! Спецназ не сдается. Стальные!"
Что известно о суде над Андреем Антоненко: кратко
- 20 июля 2016 года в центре Киева был взорван автомобиль, за рулем которого находился журналист Павел Шеремет.
- Три года, пока длилось следствие, не было известно ни об исполнителях убийства, ни о заказчиках.
- 2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.
- Именно Антоненко сначала называли организатором убийства. Однако впоследствии правоохранители изменили свою версию, признав его лишь исполнителем.
- С момента задержания Антоненко и Кузьменко находятся в СИЗО. Дугарь отправили под домашний арест. Когда им хотели изменить меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога, то необходимые 168 тысяч гривен собрали в соцсетях за 5 часов.
- Следствие по делу убийства Шеремета уже закончилось. Материалы готовы к передаче в суд. Сейчас с ними знакомятся адвокаты.