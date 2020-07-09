Київський апеляційний суд так і не зумів розглянути апеляцію на арешт Андрія Антоненка, відомого як Riffmaster. Тож розгляд справи перенесли на понеділок, 13 липня.

До суду прибуло чимало поручителів, які готові були взяти Андрія Антоненка на поруки. Однак до зали суду пустили лише десятьох з них, пише PavlovskyNEWS.

Варте уваги Політв’язень і військовополонений у власній країні, – Антоненко про своє перебування в СІЗО

Однак до розгляду справи суд так і не дійшов. Було оголошено перерву до понеділка, 13 липня.

Причиною цього стало те, що прокурори не надали один з томів справи. Захист заявив, що обвинувачення загубило його. Тож суд постановив направити запит щодо наявності чи відсутності одного з томів кримінальної справи.

Як себе почуває Антоненко

Андрій Антоненко під час засідання встиг поспілкуватися з журналістами. Він заявив, що вперше за весь час його перебування в СІЗО до нього пустили лікаря.

Сам музикант теж не витрачає час надарма – заявив, що активно займається спортом. А також відкинув звинувачення у суїцидальному настрої: "Це все брехня! Спецназ не здається. Сталеві!"

Що відомо про суд над Андрієм Антоненком: коротко