Суд переніс розгляд апеляції на арешт Андрія Антоненка: прокурори "загубили" один з томів справи
Київський апеляційний суд так і не зумів розглянути апеляцію на арешт Андрія Антоненка, відомого як Riffmaster. Тож розгляд справи перенесли на понеділок, 13 липня.
До суду прибуло чимало поручителів, які готові були взяти Андрія Антоненка на поруки. Однак до зали суду пустили лише десятьох з них, пише PavlovskyNEWS.
Варте уваги Політв’язень і військовополонений у власній країні, – Антоненко про своє перебування в СІЗО
Однак до розгляду справи суд так і не дійшов. Було оголошено перерву до понеділка, 13 липня.
Причиною цього стало те, що прокурори не надали один з томів справи. Захист заявив, що обвинувачення загубило його. Тож суд постановив направити запит щодо наявності чи відсутності одного з томів кримінальної справи.
Як себе почуває Антоненко
Андрій Антоненко під час засідання встиг поспілкуватися з журналістами. Він заявив, що вперше за весь час його перебування в СІЗО до нього пустили лікаря.
Сам музикант теж не витрачає час надарма – заявив, що активно займається спортом. А також відкинув звинувачення у суїцидальному настрої: "Це все брехня! Спецназ не здається. Сталеві!"
Що відомо про суд над Андрієм Антоненком: коротко
- 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет.
- Три роки, поки тривало слідство, не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.
- Саме Антоненка спочатку називали організатором вбивства. Однак згодом правоохоронці змінили свою версію, визнавши його лише виконавцем.
- З моменту затримання Антоненко та Кузьменко перебувають у СІЗО. Дугарь відправили під домашній арешт. Коли їх хотіли змінити запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави, то необхідні 168 тисяч гривень зібрали в соцмережах за 5 годин.
- Слідство у справі вбивства Шеремета вже закінчилося. Матеріали готові до передачі в суд. Зараз з ними ознайомлюються адвокати.