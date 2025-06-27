"Для меня это огромный вызов": Чернышов прокомментировал меру пресечения себе

27 июня суд избрал меру пресечения вице-премьеру Чернышеву в виде 120 миллионов гривен залога. Он прокомментировал это решение.

Чернышов считает такую сумму залога необоснованно высокой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Чернышов прокомментировал меру пресечения, что ему избрал суд

Вице-премьер Алексей Чернышов прокомментировал меру пресечения, что ему избрал суд. Он заявил, что сумма залога в 120 миллионов гривен является слишком большой, учитывая еще и то, что его счета пока заблокированы из-за юридических ограничений.

Это очень большая сумма, особенно с учетом фактического состояния моих финансов. Буду искать возможности и решать этот вопрос,

– заявил Чернышов.

Он также отметил, что намерения уходить в отставку не имеет.

Напомним, НАБУ и САП подозревают чиновника в том, что он вместе с коллегами имел отношение к незаконному получению земельного участка в Киеве, что привело бы к потере государством недвижимости на сумму более 1 миллиарда гривен.

Изучив детали дела, суд частично удовлетворил ходатайство и назначил Алексею Чернышеву наказание в виде залога в более 120 миллионов гривен. Срок действия меры пресечения – 2 месяца.

В ходатайстве о мере пресечения также заставили Чернышева:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

не выезжать из Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

По словам прокурора, это дело до сих пор расследуется, поэтому Алексей Чернышов потенциального может препятствовать следственным действиям.