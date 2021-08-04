Когда продолжат заседание

Защита бывшего судьи Днепровского райсуда Киева подал ходатайство о замене судьи. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь ВАКС.

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Сейчас система выбирает нового судью для этого заседания,

– рассказала пресс-секретарь.

Она объяснила, что заседание продолжат 4 августа только в том случае, если дело и дальше будет рассматривать предыдущий судья. Однако если изберут нового, то уже он будет определять новую дату.

Кроме того, суд рассмотрит ходатайство о трансляции заседания.

В суд приехала скорая

К зданию суда приехала машина скорой помощи. Медики зашли внутрь помещения, однако назад не вышли. Пока точно неизвестно приехали они к Чаусу, или к кому-то другому.

Обратите внимание! Адвокат Чауса Ростислав Кравец говорил, что его клиент нуждается в медицинской помощи. Все потому, что похитители экс-судьи якобы пытали его.



Возле здания ВАКС заметили медиков

Коротко о деле Чауса