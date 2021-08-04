Когда продолжат заседание
Защита бывшего судьи Днепровского райсуда Киева подал ходатайство о замене судьи. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь ВАКС.
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Сейчас система выбирает нового судью для этого заседания,
– рассказала пресс-секретарь.
Она объяснила, что заседание продолжат 4 августа только в том случае, если дело и дальше будет рассматривать предыдущий судья. Однако если изберут нового, то уже он будет определять новую дату.
Кроме того, суд рассмотрит ходатайство о трансляции заседания.
В суд приехала скорая
К зданию суда приехала машина скорой помощи. Медики зашли внутрь помещения, однако назад не вышли. Пока точно неизвестно приехали они к Чаусу, или к кому-то другому.
Возле здания ВАКС заметили медиков
Коротко о деле Чауса
- Бывший судья сбежал из Украины в Молдову, когда его уличили во взяточничестве на сумму 150 тысяч долларов.
- В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил, что его похитили в центре Кишинева.
- 30 июля Чаус в одних шортах пришел в сельсовет Винницкой области. Оттуда его увезли в Киев якобы работники СБУ.
- 3 августа детективы НАБУ объявили ему о подозрении в деле о взяточничестве.