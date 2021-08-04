Коли продовжать засідання

Захист колишнього судді Дніпровського райсуду Києва подав клопотання про заміну судді. Про це журналістам заявила речниця ВАКС.

До теми Був прикутий до ліжка 50 днів, – адвокат Чауса заявив про катування екссудді

Зараз система обирає нового суддю для цього засідання,

– розповіла речниця.

Вона пояснила, що засідання продовжать 4 серпня лише у тому разі, якщо справу й далі розглядатиме попередній суддя. Однак якщо оберуть нового, то вже він встановлюватиме нову дату.

Крім того, суд розгляне клопотання про трансляцію засідання.

До суду приїхала швидка

До будівлі суду приїхала карета швидкої допомоги. Медики зайшли всередину приміщення, однак назад не повернулися. Наразі точно не відомо приїхали вони до Чауса, чи до когось іншого.

Зверніть увагу! Адвокат Чауса Ростислав Кравець казав, що його клієнт потребує медичної допомоги. Все тому, що викрадачі екссудді нібито катували його.



Біля будівлі ВАКС помітили медиків

Коротко про справу Чауса