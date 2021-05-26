Рассмотрение дела Медведчука о том, чтобы обжаловать указ президента, по которому СНБО ввел санкции, продлил Кассационный суд в составе Верховного суда. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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С начала заседания один из судей объявил, что в рассматриваемом деле есть элементы, для которых нужен доступ к государственной тайне. У одного из судей соответствующего доступа не было, поэтому он объявил о самоотводе.

Как вела себя сторона Медведчука

Все остальные судьи такое решение поддержали. Адвокат Медведчука Валентин Рыбин заявил, мол, они считают, что заявление об отсутствии у судьи допуска к государственной тайне не является основанием для согласования самоотвода.

Собственно из-за соответствующих решений суда заседание перенесли на другую дату, которую пока не сообщили. В то же время в суде не было представителей близкого окружения Виктора Медведчука – присутствовали только его адвокаты и представители других сторон.



Сторона Медведчука выступила против заявления судьи / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Кроме того, соответствующее обжалование относительно нардепа не единственное, есть еще несколько подобных дел – по представлению Натальи Лавренюк, гражданской жены Тараса Козака, и Оксаны Марченко в частности.

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Санкции против Медведчука: коротко