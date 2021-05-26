Розгляд справи Медведчука про те, щоб оскаржити указ президента, за яким РНБО ввела санкції продовжив Касаційний суд у складі Верховного суду. Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

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З початку засідання один із суддів оголосив, що у справі, яка розглядається, є елементи, задля яких потрібен доступ до державної таємниці. В одного із суддів відповідного доступу не було, тому він оголосив про самовідвід.

Як поводилась сторона Медведчука

Всі інші судді таке рішення підтримали. Натомість адвокат Медведчука Валентин Рибін заявив, мовляв, вони вважають, що заява щодо відсутності у судді допуску до державної таємниці не є підставою для погодження самовідводу.

Власне через відповідні рішення суду засідання перенесли на іншу дату, яку поки не повідомили. Водночас в суді не було представників близького оточення Віктора Медведчука – були присутні лише його адвокати та представники інших сторін



Сторона Медведчука виступила проти заяви судді / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Окрім того, відповідне оскарження щодо нардепа не єдине, є ще декілька подібних справ – за поданням Наталії Лавренюк, цивільної дружини Тараса Козака, та Оксани Марченка зокрема.

Сторона Медведчука оскаржує рішення РНБО: дивіться відео 24 каналу

Санкції проти Медведчука: коротко