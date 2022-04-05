Российский правозащитник Николай Полозов выразил свое видение. По его мнению, преступников не следует судить в Харькове.

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Я не разделяю мнение, что трибунал по преступлениям путинского рейха должен проходить в Харькове. Он должен проходить в колыбели этого режима – Санкт-Петербурге,

– написал он.

Полозов, вероятно, подразумевал то, что Путин родился в этом российском городе. Также именно там началась его карьера.