Російський правозахисник Микола Полозов висловив своє бачення. На його думку, злочинців не треба судити в Харкові.

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Я не поділяю думку, що трибунал зі злочинів путінського рейху повинен проходити в Харкові. Він має проходити у колисці цього режиму – Санкт-Петербурзі,

– написав він.

Полозов ймовірно мав на увазі те, що Путін народився у цьом російськомцу місті. Також саме там почалася його кар'єра.

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