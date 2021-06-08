Прокуроры доказали, что житель Донецка в 2014 году сформировал и возглавил марионеточный "орган власти". Он исполнял обязанности так называемого "мэра" Мариуполя, пока его противоправную деятельность не прекратили.
Кстати Оккупанты на Донбассе проводят "неделю мобилизации", – разведка
Суд согласился с доказательствами офиса генпрокурора и подтвердил решения судов предыдущих инстанций, то есть приговор – 6 лет 9 месяцев тюрьмы.
Что известно о деле Фоменко
- Кандидатуру Фоменко на должность так называемого "мэра" одобряли оккупанты. О своей новой "должности" Фоменко объявил на митинге 1 июня 2014 года в центре Мариуполя.
- Полномочия "мэра" Фоменко исполнял с 1 по 12 июня 2014 года. После этого его задержали силы АТО.
- К слову, на судебном заседании обвиняемый свою вину не признавал. Он утверждал, будто ничего незаконного не совершал. Боевик называл дело политическим и сфальсифицированным.
Другие наказания для боевиков
- На Запорожье в июне 2021 года осудили боевика, который причастен к трагедии под Волновахой, где погибли 12 пассажиров автобуса. Он как руководитель обстрела получил пожизненное заключение.
- В мае латвийский суд приговорил "Черного Ленина" – известного наемника донецких боевиков. Ему дали 2 лет и 6 месяцев тюрьмы.