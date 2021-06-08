Прокуроры доказали, что житель Донецка в 2014 году сформировал и возглавил марионеточный "орган власти". Он исполнял обязанности так называемого "мэра" Мариуполя, пока его противоправную деятельность не прекратили.

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Суд согласился с доказательствами офиса генпрокурора и подтвердил решения судов предыдущих инстанций, то есть приговор – 6 лет 9 месяцев тюрьмы.

Что известно о деле Фоменко

Кандидатуру Фоменко на должность так называемого "мэра" одобряли оккупанты. О своей новой "должности" Фоменко объявил на митинге 1 июня 2014 года в центре Мариуполя.

Полномочия "мэра" Фоменко исполнял с 1 по 12 июня 2014 года. После этого его задержали силы АТО.

К слову, на судебном заседании обвиняемый свою вину не признавал. Он утверждал, будто ничего незаконного не совершал. Боевик называл дело политическим и сфальсифицированным.

Обратите внимание! Суд признал Фоменко виновным и приговорил к 6 годам и 9 месяцам заключения еще в январе 2018 года. Однако тогда ему "засчитали" около 3 лет в СИЗО по "закону Савченко".

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