Куйбышевский районный суд Запорожской области признал гражданина Украины виновным в террористическом акте. Кроме пожизненного, ему назначили конфискацию имущества.
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Дал приказ обстрелять блокпост из "Града"
В апреле 2014 года мужчина вступил в состав террористической организации оккупантов – так называемое подразделение батальона "Оплот".
13 января 2015 года он отдал приказ обстрелять из "Града" блокпост Вооруженных Сил Украины вблизи Волновахи. Именно тогда на нем оказался автобус с мирными гражданами, которые погибли.
Обстрел автобуса под Волновахой: главное
- 13 января 2015 года из артиллерийской установки БМ21 "Град" под Волновахой расстреляли рейсовый автобус "Златоустовка – Донецк".
- Тогда погибли 12 пассажиров и 19 были ранены.
- Стреляли из оккупированного Докучаевска.
- Вероятно, мишенью боевиков должен был быть блокпост с украинскими военными, до которого так и не доехал автобус.
- Генеральна прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.