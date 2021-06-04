Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав громадянина України винним у терористичному акті. Окрім довічного, йому призначили конфіскацію майна.

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Дав наказ обстріляти блокпост з "Граду"

У квітні 2014 року чоловік вступив до складу терористичної організації окупантів – так званий підрозділ батальйону "Оплот".

13 січня 2015 року він віддав наказ обстріляти з "Граду" блокпост Збройних Сил України поблизу Волновахи. Саме тоді на ньому опинився автобус із мирними громадянами, які загинули.

Важливо. В Офісі генпрокурора не повідомляють імені засудженого. Однак дані причетних до цього терористичного акту неодноразово публікували у мережі. Так, у " Миротворці" є інформація, що артилерійським батальйоном 5 мотострілецької бригади "Оплот" командував полковник з Росії Анатолій Синельников. Віддав наказ обстріляти блокпост Юрій Шпаков.

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