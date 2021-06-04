Военные действия на востоке Украины продолжаются уже 7 лет. Дети, которые в 2014 году родились на оккупированной территории, в 2021 году пойдут в первый класс. Но они не знают мирного времени, ведь живут в реалиях военного конфликта.
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15-летняя Дарья Казимирова погибла от снаряда оккупантов
Дарья Казимирова погибла в мае 2018 года, в возрасте 15 лет. Девушка гостила у бабушки с дедушкой, которые жили на территории прифронтовой зоны. Школьница готовилась к выпускному, ведь заканчивала 9 класс.
Но ее жизнь оборвалась в момент, когда во двор дома залетел 120-миллиметровый снаряд. Шансов выжить у ребенка не было.
Даша готовила есть. Я пытался вставить стекло в дом. Раздался взрыв, вижу пыль и дым. Приоткрываю дверь, а внучка там лежит,
– вспомнил дедушка Дарьи Казимировой.
Следствие установило, что обстрелы осуществлялись со стороны территории, оккупированной Россией. В 2021 году в память о погибшей девушке волонтеры установили на здании ее школы мемориальную доску.
Но Дарья Казимирова не единственный ребенок, который стал жертвой российской агрессии в Украине. С 2014 года:
- от российского оружия погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых — из-за мины;
- получили ранения и травмы – до 500 несовершеннолетних;
- пропали без вести – более 50 человек.
Оккупанты стреляют в детей на подконтрольной России территории
От оружия врага страдают украинские дети не только на территории подконтрольной Украине. Не жалеют российские наемники и тех, кто сейчас живет на территории, подконтрольной пророссийским колаборантам.
Неоднократно трагедии освещали и блогеры 24 канала, которые опровергали выдумки и клевету пропагандистов ОРДЛО.
Яркий пример — гибель 5-летнего мальчика. О смерти ребенка на оккупированной части Донецкой области от взрыва 2 апреля 2021 года сообщили из медиа российских гибридных формирований в Донецке. Они обвиняли украинскую армию в сбросе самодельного взрывного устройства с беспилотника.
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Сейчас известно, что ребенок погиб в результате взрыва неизвестного предмета, который мальчик нашел в гараже дедушки. Украинские военные эксперты опровергли возможность ВСУ осуществить обстрел с беспилотника, учитывая элементарное – расстояние от места трагедии до размещения военных сил украинской армии и до российских боевиков.