Зеленский обещал ему тюрьму: суд наконец вынес приговор нардепу Юрченко

ВАКС признал народного депутата Александра Юрченко виновным в вымогательстве взятки. Стало известно, какое наказание для него избрали.

Как сообщает hromadske, ВАКС приговорил Юрченко к 9 годам тюрьмы и лишил права занимать определенные должности сроком на три года с конфискацией имущества.

Что известно о деле Юрченко?

Также Юрченко признали виновным в злоупотреблении влиянием и назначили за это еще 4 года заключения. В то же время от наказания по этой статье его освободили по истечению срока давности.

Напомним, что еще в 2020 году НАБУ разоблачило на получении большой взятки помощника Юрченко.

Правоохранители заявили, что сам депутат также может быть причастен к этой схеме.

По версии следствия, Юрченко потребовал 13 тысяч долларов за внесение определенных предложений в законопроект. Еще 200 тысяч долларов, по данным следствия, он планировал получить для дальнейшего подкупа членов парламентского комитета.

Сначала тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова не соглашалась подписывать подозрение Юрченко, заявляя, что для этого недостаточно оснований. Впоследствии она все же подписала документ.

После появления обвинений Юрченко заявил о выходе из фракции "Слуга народа".

Дело тогда также комментировал Владимир Зеленский. Президент отмечал, что чиновники и депутаты должны отвечать за коррупционные преступления и получать наказание за взятки.

"Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга Народа" всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил и обязательно сядет в тюрьму, – говорил Зеленский.