Окружной административный суд Киева привлек управление Службы безопасности Украины третьим лицом по делу о запрете "Партии Шария". Следующее заседание состоится в конце мая.

Заседание ОАСК по иску Министерства юстиции Украины о запрете деятельности политсилы состоялось 5 мая. Дело рассматривают по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

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Во время заседания по ходатайству представителей ответчика суд привлек третьим лицом по делу Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Следующее заседание назначили на 28 мая 2021 года.

Обратите внимание! Министр юстиции Денис Малюська заявил, что иск о запрете "Партии Шария" подали, основываясь на материалах прокуратуры и СБУ. По его словам, основанием для этого были многочисленные нарушения Конституции и законов Украины со стороны политсилы.

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Запрет "партии Шария": что известно

Служба безопасности Украины 16 февраля объявила о подозрении одиозному блогеру Анатолию Шарию в государственной измене.

Окружной административный суд Киева 11 марта открыл производство против "Партии Шария". Иск подало Министерство юстиции.

В апреле представители "партии Шария" подали иск к ОАСК. Политсила просила суд признать противоправными действия Службы безопасности Украины, которая заявила, что политсила нарушает украинское законодательство и настаивала на запрете ее деятельности.

В Окружном админсуде Киева 6 апреля проходило заседание по запрету "партии Шария". Во время него суд объявил перерыв на несколько дней.

Стоит заметить, что политсила использует фамилию жителя Днепра Виктора Шария, а не пророссийского блогера Анатолия Шария.



Что известно о подозрении Шарию / инфографика 24 канала