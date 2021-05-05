Суд долучив управління СБУ до розгляду справи про заборону "Партії Шарія"
Окружний адміністративний суд Києва залучив управління Служби безпеки України третьою особою у справі про заборону "Партії Шарія". Наступне засідання відбудеться наприкінці травня.
Джерело:ОАСК
Засідання ОАСК у справі за позовом Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політсили відбулося 5 травня. Справу розглядають за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін.
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Під час засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління СБУ у Києві та Київській області.
Наступне засідання призначили на 28 травня 2021 року.
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Заборона "Партії Шарія": що відомо
- Служба безпеки України 16 лютого оголосила про підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.
- Окружний адміністративний суд Києва 11 березня відкрив провадження проти "Партії Шарія". Позов подало Міністерство юстиції.
- У квітні представники "Партії Шарія" подали позов до ОАСК. Політсила просила суд визнати протиправними дії Служби безпеки України, яка заявила, що політсила порушує українське законодавство та наголосила на забороні її діяльності.
- В Окружному адмінсуді Києва 6 квітня проходило засідання щодо заборони "Партії Шарія". Під час нього суд оголосив перерву на кілька днів.
- Варто зауважити, що політсила використовує прізвище мешканця Дніпра Віктора Шарія, а не проросійського блогера Анатолія Шарія.
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