Окружний адміністративний суд Києва залучив управління Служби безпеки України третьою особою у справі про заборону "Партії Шарія". Наступне засідання відбудеться наприкінці травня.

Засідання ОАСК у справі за позовом Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політсили відбулося 5 травня. Справу розглядають за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін.

Читайте також Хотіла пам'ятник "Беркуту": одеська депутатка з "Партії Шарія" потрапила до "Миротворця"

Під час засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

Наступне засідання призначили на 28 травня 2021 року.

Зверніть увагу! Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що позов про заборону "Партії Шарія" подали, базуючись на матеріалах прокуратури та СБУ. За його словами, підставою для цього були численні порушення Конституції та законів України з боку політсили.

До теми Шарій усіма силами намагається уникнути санкцій США і шукає лобістів, – журналіст

Служба безпеки України 16 лютого оголосила про підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.

Окружний адміністративний суд Києва 11 березня відкрив провадження проти "Партії Шарія". Позов подало Міністерство юстиції.

У квітні представники "Партії Шарія" подали позов до ОАСК. Політсила просила суд визнати протиправними дії Служби безпеки України, яка заявила, що політсила порушує українське законодавство та наголосила на забороні її діяльності.

В Окружному адмінсуді Києва 6 квітня проходило засідання щодо заборони "Партії Шарія". Під час нього суд оголосив перерву на кілька днів.

Варто зауважити, що політсила використовує прізвище мешканця Дніпра Віктора Шарія, а не проросійського блогера Анатолія Шарія.



Що відомо про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу