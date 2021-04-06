В Окружному адміністративному суді Києва 6 квітня проходило засідання щодо заборони "Партії Шарія". Під час нього суд оголосив перерву на кілька днів.

Суддя Нана Векуа відмовилася задовольнити клопотання про відвід. Читайте також "Партія Шарія" позивається до СБУ Засідання по забороні "Партії Шарія" перервали Згідно з процедурою, вона передала справу на "розподіл". Тепер клопотання в найближчі кілька днів розгляне інший суддя. Нагадаємо, засідання у справі щодо заборони "Партії Шарія" 6 квітня проходило в Окружному адміністративному суді Києва. Головне про "Партію Шарія" та її можливу заборону 16 лютого Служба безпеки України оголосила підозру скандальному блогеру Анатолію Шарію, звинувативши його у державній зраді. Він є фактичним лідером "Партії Шарія".

Однак підозрюваний не є ні засновником, ні офіційним керівником партії. Тому заборонити її діяльність можна лише рішенням суду.

11 березня ОАСК відкрив кримінальну справу проти "Партії Шарія". Відповідний позов подало Міністерство юстиції.

Сам Шарій заявив, що це Володимир Зеленський хоче заборонити діяльність політсили.

Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу