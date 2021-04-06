В заседании суда о запрете "Партии Шария" объявили перерыв
В Окружном административном суде Киева 6 апреля проходило заседание о запрете "Партии Шария". Во время него суд объявил перерыв на несколько дней.
Источник:24 канал
Судья Нана Векуа отказалась удовлетворить ходатайство об отводе.
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Заседание по запрету "Партии Шария" прервали
Согласно процедуре, она передала дело на "распределение". Теперь ходатайство в ближайшие несколько дней рассмотрит другой судья.
Напомним, заседание по делу о запрете "Партии Шария" 6 апреля проходило в Окружном административном суде Киева.
Главное о "Партии Шария" и ее возможном запрете
- 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение скандальному блогеру Анатолию Шарию, обвинив его в государственной измене. Он является фактическим лидером "Партии Шария".
- Однако подозреваемый не является ни учредителем, ни официальным руководителем партии. Поэтому запретить ее деятельность можно только решением суда.
- 11 марта ОАСК открыл уголовное дело против "Партии Шария". Соответствующий иск подало Министерство юстиции.
- Сам Шарий заявил, что это Владимир Зеленский хочет запретить деятельность политсилы.
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