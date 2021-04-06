В Окружном административном суде Киева 6 апреля проходило заседание о запрете "Партии Шария". Во время него суд объявил перерыв на несколько дней.

Судья Нана Векуа отказалась удовлетворить ходатайство об отводе.

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Заседание по запрету "Партии Шария" прервали

Согласно процедуре, она передала дело на "распределение". Теперь ходатайство в ближайшие несколько дней рассмотрит другой судья.

Напомним, заседание по делу о запрете "Партии Шария" 6 апреля проходило в Окружном административном суде Киева.

Главное о "Партии Шария" и ее возможном запрете

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение скандальному блогеру Анатолию Шарию, обвинив его в государственной измене. Он является фактическим лидером "Партии Шария".

Однако подозреваемый не является ни учредителем, ни официальным руководителем партии. Поэтому запретить ее деятельность можно только решением суда.

11 марта ОАСК открыл уголовное дело против "Партии Шария". Соответствующий иск подало Министерство юстиции.

Сам Шарий заявил, что это Владимир Зеленский хочет запретить деятельность политсилы.



Главное о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала