Политик опубликовал видеоматериалы, на которых видно, что якобы ДТП не было. Кроме того, на других кадрах слышен разговор полицейских, решивших "оформить депутата".

Что было раньше Во Львове нардеп Юрченко на Mustang совершил аварию и напал на водителя

Суд не нашел признаков нарушения

Нардеп Александр Юрченко опубликовал копию постановления суда. Согласно ему, политика оправдали и сняли все обвинения из-за отсутствия состава нарушения.

На решение суда Юрченко отреагировал словами о том, что за справедливость следует бороться, а на своем примере он продемонстрировал это.

На своем собственном примере я показал, как несовершенно, а иногда нагло работает система и обычные люди становятся ее жертвами,

– написал Юрченко.

Обжаловать это решение сторона обвинения могла до 29 ноября, однако не сделала этого, таким образом решение вступило в силу.

Решение суда по делу о ДТП с Юрченко / Фото Александра Юрченко

ДТП с нардепом во Львове: главное