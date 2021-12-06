Суд продлил арест брату скандального Вовка

Антикоррупционный суд 30 ноября продлил меру пресечения для брата скандального судьи Павла Вовка – Юрия Зонтова. Так, мужчина пробудет под стражей до 28 января 2022 года.

В то же время залог для Зонтова уменьшили с 38,18 миллиона гривен до 7,61 миллиона. Соответствующее решение одобрил судья Виктор Ногачевский

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О продлении меры пресечения ходатайствовал прокурор.

В случае внесения залога на Зонтова возложат следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию;

не отлучаться из Киева и села Гатное Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

сдать на хранение загранпаспорта;

воздерживаться от общения с тремя лицами;

носить электронный браслет.

Главное о деле брата судьи Вовка

В апреле 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали адвокатов Юрия Донца и Юрия Зонтова на получении взятки в 100 тысяч долларов. За эту сумму подозреваемый обещал через голову ОАСК, то есть своего брата, решить вопрос с одним из судей о положительном решении по определенному делу.

Впоследствии правоохранители обыскали квартиру в Киеве, в которой нашли целый склад наличных в иностранной валюте.

19 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела. По словам юриста Центра противодействия коррупции Вадима Волька, Зонтову инкриминируют сразу 3 статьи: подстрекательство к даче взятки, мошенничество, ложь в декларации. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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