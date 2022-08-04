Соответствующее постановление суд вынес 3 августа. Меру пресечения куму путина продлил Лычаковский районный суд города Львова.

Заметьте Дело Медведчука: Костин ответил, когда украинцы наконец-то увидят приговор куму путина

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров

28 июля генеральный прокурор Андрей Костин подписал ходатайство о продлении Виктору Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд удовлетворил это ходатайство и продолжил меру пресечения куму путина, подозреваемого в:

государственной измене;

совершении правонарушения группой лиц в частности по предварительному сговору;

создании террористической группы или террористической организации.

Дело медведчука

Против Виктора Медведчука возбуждено 4 уголовных дела. Речь идет о:

госизмена,

угольное дело,

так называемую "трубу Медведчука",

и еще одно дело, подробности которого пока не разглашаются.

Уголовные дела против Виктора Медведчука возбуждены еще в 2021 году. Тогда кума путина отправили под домашний арест, но после начала полномасштабного российского вторжения он скрылся. Впрочем, 12 апреля СБУ провела успешную операцию и задержала Медведчука.

Впоследствии Лычаковский районный суд Львова арестовал кума путина без права на залог. Стоит отметить, что Украина рассматривала возможность обменять Медведчука на защитников и гражданских из "Азовстали", однако Кремль отказался это делать.

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