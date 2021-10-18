Суд просят признать противоправным приказ о списке профессий для обязательной вакцинации

Окружной админсуд просят признать незаконным приказ Минздрава о списке профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Истцом указан Дмитрий Ламза.

Окружной админсуд просят признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения от 4 октября 2021 года.

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Суд просят остановить действие соответствующего приказа

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, поэтому ОАСК просят остановить действие соответствующего приказа. На сайте Окружного админсуда отметили, что решают вопрос об открытии производства по данному иску.

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В начале октября Минздрав впервые утвердил список профессий

Отметим, что в начале октября Минздрав впервые утвердил список профессий, для которых обязательна вакцинация против коронавируса. Приказ начнет действовать с 7 ноября.

Для каких работников прививка является обязательной:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Список объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Если работник из списка отказывается от вакцинации, то он будет отстранен от работы без сохранения зарплаты.