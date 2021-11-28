Соответствующее решение получили в распоряжение СМИ. Суд обязал Дом отдыха "Конча-Заспа" Госуправления делами не чинить препятствий в доступе Богатыревой к государственной даче.

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ГУД сообщило Богатыреву о расторжении договора

Еще 13 июля 2021 года ГУД сообщило Богатыревой о досрочном расторжении договора о пользовании домом. Основанием для этого стали долги за энергию и то, что бывшая министр самовольно установила дом охраны.

Соратница Януковича быстро погасила задолженность и подала в суд, чтобы обжаловать расторжение договора. Также Богатырева просила запретить заключать договоры на пользование домом с другими арендаторами.

Обратите внимание! Богатырева сообщила, что с 2008 года она заключила договор на строительство дома на территории Конча-Заспы. В 2014 ГУД принял в эксплуатацию построенное жилье. В соответствии с договором Богатырева могла пользоваться объектом в течение 25 лет.

Дом Богатыревой имеет площадь более 600 квадратов, – СМИ

СМИ сообщают, что площадь дома – 641 квадратный метр и он принадлежит к высшему классу комфортности. По прайсу 2020 года, Богатырева должна была платить ежемесячно 200 тысяч гривен аренды – и это без учета коммунальных услуг.

Согласно договору, политик вложила в проект 18 миллионов гривен, которые должны были высчитать из арендной платы.

Между тем Янукович подал в суд на Раду: считает, что с ним поступили несправедливо

Что известно о решении СНБО по госдачам: