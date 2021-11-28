Соответствующее решение получили в распоряжение СМИ. Суд обязал Дом отдыха "Конча-Заспа" Госуправления делами не чинить препятствий в доступе Богатыревой к государственной даче.
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ГУД сообщило Богатыреву о расторжении договора
Еще 13 июля 2021 года ГУД сообщило Богатыревой о досрочном расторжении договора о пользовании домом. Основанием для этого стали долги за энергию и то, что бывшая министр самовольно установила дом охраны.
Соратница Януковича быстро погасила задолженность и подала в суд, чтобы обжаловать расторжение договора. Также Богатырева просила запретить заключать договоры на пользование домом с другими арендаторами.
Дом Богатыревой имеет площадь более 600 квадратов, – СМИ
СМИ сообщают, что площадь дома – 641 квадратный метр и он принадлежит к высшему классу комфортности. По прайсу 2020 года, Богатырева должна была платить ежемесячно 200 тысяч гривен аренды – и это без учета коммунальных услуг.
Согласно договору, политик вложила в проект 18 миллионов гривен, которые должны были высчитать из арендной платы.
Между тем Янукович подал в суд на Раду: считает, что с ним поступили несправедливо
Что известно о решении СНБО по госдачам:
- 14 мая СНБО собрался на заседание, во время которого президент Зеленский поручил провести аудит государственных земель в Пуще-Водице и Конча-Заспе.
- Речь идет о 400 гектаров земли и почти 100 домов и дач.
- По словам президента, еще в 2014 году отменили перечень лиц, имеющих право на льготное проживание там.
- Впоследствии из госдач выселили ряд экс-чиновников, среди которых – Пискун, Богатырева, Семиноженко.