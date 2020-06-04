В Высшем антикоррупционном суде состоялось рассмотрение апелляции защиты бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. По итогам заседания ей отменили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Подробнее о решении суда

Апелляцию защиты Богатыревой рассматривала Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Заседание состоялось 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своем официальном сайте.

К теме Детские смерти и миллиард в кармане – Богатырева должна понести наказание

Апелляция касалась решения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 августа 2019 года. Согласно его решению, к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В итоге по результатам судебного разбирательства суд:

отменил это постановление следственного судьи Печерского райсуда;

отказал в удовлетворении ходатайства о применении к Богатыревой меры пресечения.

Как такое решение объясняют в ВАКС

В Высшем антикоррупционном суде подчеркивают, что принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратура Киева допустила грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса. Эти нарушения произошли в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

А во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственный судья не принял меры для устранения этих "очевидных" нарушений.

Эти нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского райсуда и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения,

– констатировали в ВАКС.

Интересно Как приспешники Януковича восстанавливают свое влияние в Украине

Дело Раисы Богатыревой: что известно

С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск.

В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее.

К сентябрю 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.

В конце августа 2019 года внефракционный нардеп Вадим Новинский лично внес залог за Богатыреву. После этого она вышла на свободу.

Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) при организации и проведении закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

Если вину Богатирьовохи докажут, ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена президента-беглеца Виктора Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.