Высший антикоррупционный суд отменил меру пресечения Богатыревой: что известно
В Высшем антикоррупционном суде состоялось рассмотрение апелляции защиты бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. По итогам заседания ей отменили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Подробнее о решении суда
Апелляцию защиты Богатыревой рассматривала Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Заседание состоялось 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своем официальном сайте.
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Апелляция касалась решения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 августа 2019 года. Согласно его решению, к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
В итоге по результатам судебного разбирательства суд:
- отменил это постановление следственного судьи Печерского райсуда;
- отказал в удовлетворении ходатайства о применении к Богатыревой меры пресечения.
Как такое решение объясняют в ВАКС
В Высшем антикоррупционном суде подчеркивают, что принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратура Киева допустила грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса. Эти нарушения произошли в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.
А во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственный судья не принял меры для устранения этих "очевидных" нарушений.
Эти нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского райсуда и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения,
– констатировали в ВАКС.
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Дело Раисы Богатыревой: что известно
- С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск.
- В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее.
- К сентябрю 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.
- В конце августа 2019 года внефракционный нардеп Вадим Новинский лично внес залог за Богатыреву. После этого она вышла на свободу.
- Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) при организации и проведении закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.
- Если вину Богатирьовохи докажут, ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.
Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена президента-беглеца Виктора Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.