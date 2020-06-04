У Вищому антикорупційному суді відбувся розгляд апеляції захисту колишньої міністерки охорони здоров'я Раїсі Богатирьової. За підсумками засідання їй скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Детальніше про рішення суду

Апеляцію захисту Богатирьової розглядала Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Засідання відбулося 4 червня. Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своєму офіційному сайті.

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Апеляція стосувалася ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2019 року. Згідно з його рішенням, до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

У підсумку за результатами судового розгляду суд :

скасував цю ухвалу слідчого судді Печерського райсуду;

відмовив у задоволенні клопотання про застосування до Богатирьової запобіжного заходу.

Як таке рішення пояснюють у ВАКС

У Вищому антикорупційному суді підкреслюють, ухвалюючи таке рішення, суд апеляційної інстанції виходив з того, що Прокуратура Києва припустилася грубих порушень норм Кримінально-процесуального кодексу. Ці порушення відбулися в частині належного вручення повідомлення про підозру.

А під час судового розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя не вжив заходів для усунення цих "очевидних" порушень.

Ці порушення норм КПК України стали підставою для скасування ухвали слідчого судді Печерського райсуду та відмови у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу,

– констатували у ВАКС.

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Справа Раїси Богатирьової: що відомо

З жовтня 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила екс-міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову у розшук.

У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її.

До вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали.

Наприкінці серпня 2019 року позафракційний нардеп Вадим Новинський особисто вніс заставу за Богатирьову. Після цього вона вийшла на волю.

Чиновницю підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.

Якщо вину Богатирьовохї доведуть, їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Віктора Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.