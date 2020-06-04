Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований. Допрос должен состояться 10 июня в 11 часов.

Соответствующее решение принял суд 4 июня, сообщили в пресс-службе ГБР.

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Дело касается обстоятельств перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Заметим, что Петра Порошенко вызвали на допрос по делу незаконного перемещения картин на 29 мая, однако он не пришел.

ГБР, Порошенко и 43 картины: коротко о главном

26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.

Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников.

Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.

Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара. Собственно, там он представил картины, которые фигурируют в уголовном производстве.

Впоследствии силовики штурмовали музей. Как это было – здесь.

В то же время в ГБР уверяли, не применяли "любые меры физического воздействия" возле музея.

28 мая Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.

29 мая Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР.



Что известно об уголовных производствах Порошенко / Инфографика 24 канала