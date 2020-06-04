Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка для допиту у якості свідка у Державне бюро розслідувань. Допит має відбутися 10 червня о 11 годині.

Відповідне рішення прийняв суд 4 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

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Справа стосується обставин переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників.

Зауважимо, що Петра Порошенка викликали на допит у справі незаконного переміщення картин на 29 травня, проте він не прийшов.

ДБР, Порошенко і 43 картини: коротко про головне

26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.

Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників.

Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.

Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара. Власне, там він представив картини, які фігурують у кримінальному провадженні.

Згодом силовики штурмували приміщення музею. Як це було – тут.

Натомість у ДБР запевняли, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.

28 травня Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.

29 травня Петро Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР.



Що відомо про кримінальні провадження Порошенка / Інфографіка 24 каналу