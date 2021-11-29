Более того, он объявил себя ее "народным президентом". Его еще тогда Украина объявила в розыск.
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Суд разрешил расследование в отношении Валерия Каурова
Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя СБУ и дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования в отношении председателя Союза православных граждан Украины Валерия Каурова, который весной 2014 года бежал в Москву. Провозгласил там создание "одесской народной республики" и объявил себя ее так называемым "народным президентом",
– говорится в сообщении.
Известно, что еще в 2014 году его объявили в розыск из-за подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
По данным следователей СБУ, – Кауров живет в Москве и периодически ездит во временно оккупированный Крым.
Кстати, хакерская группа "Киберальянс" взломала электронную переписку руководителя "Ассоциации православных экспертов" Русской православной церкви Московского патриархата Кирилла Фролова. Согласно полученным данным, с Россией Кауров начал контактировать еще в 2004 году.
В частности, именно он получал по церковным каналам деньги на массовые пророссийские акции, которые происходили в Одессе. В частности на:
- "Я говорю по-русски" в 2006 году;
- а также "Георгиевская лента" в 2007 году.
Деятельность Каурова в Одессе: что известно
- Известно, что в 2014 году Фролов срочно вылетал в Одессу. Именно после этого произошли изменения в риторике и действиях местного "Антимайдана".
- В марте 2014 года Кауров вместе с одним из лидеров пророссийского движения Антоном Давидченко прорывался на сессию облсовета в Одессе. Также есть данные о финансировании тогдашних событий российской стороной.
- Известно, что из-за этого в июле 2014 года Министерство финансов США опубликовало обновленный список лиц, против которых ввели санкции в связи с событиями на Восточной Украине. В список попал один из лидеров одесских сепаратистов Валерий Кауров.