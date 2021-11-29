Более того, он объявил себя ее "народным президентом". Его еще тогда Украина объявила в розыск.

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Суд разрешил расследование в отношении Валерия Каурова

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя СБУ и дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования в отношении председателя Союза православных граждан Украины Валерия Каурова, который весной 2014 года бежал в Москву. Провозгласил там создание "одесской народной республики" и объявил себя ее так называемым "народным президентом",

– говорится в сообщении.

Известно, что еще в 2014 году его объявили в розыск из-за подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным следователей СБУ, – Кауров живет в Москве и периодически ездит во временно оккупированный Крым.

Кстати, хакерская группа "Киберальянс" взломала электронную переписку руководителя "Ассоциации православных экспертов" Русской православной церкви Московского патриархата Кирилла Фролова. Согласно полученным данным, с Россией Кауров начал контактировать еще в 2004 году.

В частности, именно он получал по церковным каналам деньги на массовые пророссийские акции, которые происходили в Одессе. В частности на:

"Я говорю по-русски" в 2006 году;

а также "Георгиевская лента" в 2007 году.

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