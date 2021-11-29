Ба більше, він оголосив себе її "народним президентом". Його ще тоді Україна оголосила в розшук.

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Суд дозволив розслідування щодо Валерія Каурова

Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання слідчого СБУ і дав дозвіл на проведення заочного досудового розслідування щодо голови Спілки православних громадян України Валерія Каурова, який навесні 2014 року втік до Москви. Проголосив там створення "одеської народної республіки" та оголосив себе її так званим "народним президентом",

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що ще в 2014 році його оголосили у розшук через підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

За даними слідчих СБУ, – Кауров живе у Москві та періодично їздить у тимчасово окупований Крим.

До речі, хакерська група "Кіберальянс" зламала електронне листування керівника "Асоціації православних експертів" Російської православної церкви Московського патріархату Кирила Фролова. Згідно з отриманими даними, з Росією Кауров почав контактувати ще у 2004 році.

Зокрема, саме він отримував церковними каналами гроші на масові проросійські акції, які відбувалися в Одесі. Зокрема на:

"Я говорю по-русски" у 2006 році;

а також "Георгиевская лента" у 2007 році.

Діяльність Каурова в Одесі: що відомо