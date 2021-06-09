Соратников Медведчука подозревают в государственной измене. Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крыма Игорь Поночовный.

Кстати Суд открыл производство по возвращению "трубы Медведчука" в собственность государства

По словам чиновника, новый законопроект о специальном досудебном расследовании позволит обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за преступления, совершенные государством-оккупантом на территории Крыма.

Поскольку большинство подозреваемых скрываются от следствия и суда на неподконтрольных Украине территориях или в России, применение механизмов заочного осуждения – позволит привлечь их к ответственности за преступления совершенные в Крыму во время оккупации,

– написал Поночовный.

Против кого начали расследование

По информации "РБК-Украина", заочное расследование позволили в отношении Александра Синявского и Ивана Комелова.

Выяснили, что Комелов возглавлял Севастопольский центр организации "Украинский выбор", а Синявский был активистом этого центра.

Обратите внимание! В конце марта СБУ и представители Офиса генпрокурора обыскивали офисы общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Медведчуком. В общем обыски были в 10 регионах.