Соратників Медведчука підозрюють у державній зраді. Про це заявив керівник прокуратури АР Криму Ігор Поночовний.

До речі Суд відкрив провадження щодо повернення "труби Медведчука" у власність держави

За словами чиновника, новий законопроєкт щодо спеціального досудового розслідування дозволить забезпечити реалізацію принципу невідворотності покарання за злочини, вчинені державою-окупантом на території Криму.

Оскільки більшість підозрюваних переховуються від слідства та суду на непідконтрольних Україні територіях або в Росії, застосування механізмів заочного засудження – дозволить притягнути їх до відповідальності за злочини вчинені в Криму під час окупації,

– написав Поночовний.

Проти кого почали розслідування

За інформацією "РБК-Україна", заочне розслідування дозволили щодо Олександра Синявського та Івана Комелова.

З'ясували, що Комелов очолював Севастопольський осередок організації" Український вибір", а Синявський був активістом цього осередку.

Зверніть увагу! Наприкінці березня СБУ та представники Офісу генпрокурора обшукували офіси громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з Медведчуком. Загалом обшуки були у 10 регіонах.