Верховный суд США 8 марта рассмотрел последний из трех исков Дональда Трампа. Все они касались результатов выборов главы Белого дома в ноябре 2020 года. Иск отклонили, более того, служители Фемиды даже не дали комментариев.

Последний иск касался судьбы голосов 1000 избирателей в Висконсине. В этом штате Байден победил Трампа на 20 тысяч голосов.

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22 февраля Верховный суд отклонил предыдущие иски

Ранее 22 февраля Верховная суд отклонил предыдущие иски 45-го американского президента. Один был также в отношении Висконсина, другой – относительно Пенсильвании.

Интересно! Верховный суд также принял решение не в пользу республиканцев и в другом деле. Соратник Трампа Лин Вуд просил суд заблокировать второй тур выборов в Сенат 5 января в Джорджии. Просьбу отклонили, таким образом демократы получили преимущество в Сенате.

Трамп ранее заявил, что не покидает политику

Отметим, что 1 марта Трамп впервые после инаугурации Байдена выступил с публичной речью. Экс-глава Белого дома заверил, что не покидает политику и пообещал победить демократов на следующих выборах.

Также любой новой партии Трамп не будет создавать. Сам экс-глава Белого дома до сих пор уверен, что выборы Байдена он не проигрывал, а результаты просто сфальсифицировали.