Как сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, произойдет это не позже 25 января.
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Она подчеркнула, что это первое дело по захвату Россией восточной части Украины в 2014 году.
Дело "Украина и Нидерланды против России" касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и избиения Малайзийского боинга MH17 в 2014 году,
– напомнила Сокоренко.
По ее словам, Украина собрала колоссальную доказательную базу, поэтому Сокоренко уверена, что ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу.
"И это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков", – подчеркнула она.
В июне ЕСПЧ принял новый иск Украины против России о массовых преступлениях, совершенных после 24 февраля.
Почему это важно
- 26 января Европейский суд по правам человека начал слушания по делу Украины и Нидерландов против России.
- Юридическое подтверждение того, что Россия отвечает за события на Донбассе, позволит украинским гражданам и предпринимателям взимать компенсацию за причиненный ущерб через ЕСПЧ и инвестиционные арбитражи.
- Вынесение решения по сути займет как минимум два года, поскольку по объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело Украина и Нидерланды против России является самым масштабным, рассматриваемым ЕСПЧ.