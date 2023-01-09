Як повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, станеться це не пізніше 25 січня.

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Вона наголосила, що це перша справа щодо захоплення Росією східної частини України у 2014 році.

Справа "Україна та Нідерланди проти Росії" стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, зокрема і збиття Малайзійського боїнга MH17 у 2014 році,

– нагадала Сокоренко.

За її словами, Україна зібрала колосальну доказову базу, тож Сокоренко впевнена що ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті.

"І це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників", – підкреслила вона.

Довідка. Україна розпочала справу щодо окупації Донбасу у квітні 2014 року. Сам процес став безпрецедентним.

У червня ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії про масові злочини, скоєні після 24 лютого.

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