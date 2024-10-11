9 октября военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов был задержан, а затем ему вручили подозрение.

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Что решил суд

11 октября состоялось заседание по делу Гнездилова, где ему должны были избрать меру пресечения. Известно, что адвокат подозреваемого Александр Шадрин запросил отвод судьи. Он не согласен с разделом дела. Защитник считает, что судья вчера должен был рассмотреть правовые основания задержания Гнезделова.

Шадрин заявил, что зафиксировал два нарушения процедуры. По его словам, за все время досудебного расследования соответствующий орган и прокуратура якобы так и не получили постановление о разрешении на задержание лица. Кроме того, адвокат также говорит, что в протоколе о задержании не указали, за что задержали Сергея Гнездилова. По словам Александра Шадрина, в протоколе указан только номер статьи Уголовного кодекса, по которой был задержан военный.

По состоянию на 12:43 суд завершился. Возможен отвод ходатайства, о котором попросил адвокат Гнездилова. Вопрос находится на рассмотрении, сообщает Киев24.

К слову, прокуратура подготовила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, которому инкриминируют дезертирство за самовольное уход воинской части.