Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на слова его адвоката Александра Шадрина. Ранее Гнездилов самовольно покинул место службы и сообщил об этом публично, чтобы привлечь внимание к вопросу демобилизации.

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Гнезделову вручили подозрение

Сергей Гнездилов, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады, самовольно покинул место службы и сообщил об этом публично, чтобы таким образом поднять вопрос демобилизации украинских бойцов.

Сегодня его адвокат Александр Шадрин сообщил, что уже вскоре суд будет избирать военнослужащую меру пресечения.

Вчера, 9 октября, ГБР задержало Гнезделова по подозрению в самовольном уходе из воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения.

Его действия квалифицированы по статье о дезертирстве. Известно, что санкция такой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Что этому предшествовало

Еще 21 сентября военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покинул часть. А уже 9 октября в Государственном бюро расследований тоже обнародовали информацию о задержании нарушителя.

Там уточнили, что 23 сентября 2024 года Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование ГБР.

На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".