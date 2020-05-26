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Суд в Украине заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева из-за расстрелов Майдана

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Суд арестовал Павла Лебедева по делу Майдана: что о нем известно
Суд заочно арестовал Павла Лебедева / file.liga.net

Суд заочно арестовал экс-министра обороны в правительстве Николая Азарова – Павла Лебедева. Дело касается расстрелов активистов Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.

Об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Важно Януковича заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

Прокуратура обвиняет Павла Лебедева в целом ряде тяжелых и особо тяжких преступлений. В частности, умышленных убийств активистов.

В этом производстве расследуется превышение власти бывшим президентом и высокими госслужащими. Это было сделано для подавления мирных протестов,
– отмечает ОГПУ.

Такое решение суда дает возможность прокуратуры начать процесс экстрадиции Павла Лебедева. Также прокуроры попросили у суда разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

Кто такой Павел Лебедев: коротко

Павел Лебедев – этнический русский. Он родился 12 июля 1962 года (ныне ему 57 лет) в Краснодарском стран России. С 1984 года проходил военную службу на Черниговщине. С тех пор остался жить в Украине.

В политику пошел в 2006 году, попав в Верховную Раду в списке "Блока Юлии Тимошенко". Через год, что было привычным в то время, стал членом "Партии регионов".

В 2012 году был назначен министром обороны Украины. Пробыл в должности, пока вместе с Виктором Януковичем не бежал в Россию после Революции Достоинства.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Офис генпрокурора Новости политики Арест Новости Украины Революция достоинства Кабинет Министров Украины Павел Лебедев
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