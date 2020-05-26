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Суд в Україні заочно арештував ексміністра оборони Лебедєва через розстріли Майдану

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Суд арештував Павла Лебедєва у справі Майдану: що про нього відомо
Суд заочно арештував Павла Лебедєва / file.liga.net

Суд заочно арештував ексміністра оборони в уряді Миколи Азарова – Павла Лебедєва. Справа стосується розстріл активістів Революції Гідності 18 – 20 лютого 2014 року.

Про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Прокуратура звинувачує Павла Лебедєва у цілій низці важких та особливо важких злочинів. Зокрема, умисних вбивств активістів.

У цьому провадженні розслідується перевищення влади колишнім президентом та найвищими держслужбовцями. Це було зроблено для придушення мирних протестів,
– зазначає ОГПУ.

Таке рішення суду дає можливість прокуратури розпочати процес екстрадиції Павла Лебедєва. Також прокурори попросили у суду дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Хто такий Павло Лебедєв: коротко

Павло Лебедєв – етнічний росіянин. Він народився 12 липня 1962 року (нині йому 57 років) у Краснодарському країн Росії. З 1984 року проходив війскову служба на Чернігівщині. З того часу залишився жити в Україні.

У політику пішов у 2006 році, потрапивши до Верховної Ради у списку "Блоку Юлії Тимошенко". Через рік, що було звичним на той час, став членом "Партії регіонів".

У 2012 році був призначений міністром оборони України. Пробув на посаді, аж поки разом з Віктором Януковичем не втік у Росії після Революції Гідності.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини політики Новини України Офіс генпрокурора Революція Гідності Кабінет Міністрів України Павло Лебедєв
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