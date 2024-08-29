Украина приняла Римский статут, и теперь будет проще привлечь к ответственности российских военных преступников.

Смотрите также Зеленский приказал создать военные администрации в 2 пока оккупированных городах Запорожья

Когда состоятся слушания в Гааге между Украиной и Россией

В Постоянной палате третейского суда в Гааге с 23 сентября по 5 октября 2024 года пройдут слушания по существу по иску Украины против России от 2016 года. Государство-агрессор нарушило Конвенцию ООН по морскому праву в Азовском морях и Керченском проливе.

На речи сторон отвели по 20 минут, первой начнет Украина. Интересно, что слушания будут проходить по очень строгой процедуре: публичный доступ к ним будет закрыт. Это означает, что журналисты смогут фотографировать только перед началом слушаний, а потом смогут посмотреть трансляцию вступительных и заключительных заявлений сторон в специальном помещении. Так же и дипломаты смогут присутствовать только в отдельной комнате, где будут смотреть трансляцию.

В интернете выложат онлайн-трансляцию только вступительных и заключительных речей сторон. Впрочем, стенограммы слушаний и решения суда будут доступны в репозитории дел. Суд также опубликует официальные фотографии со слушаний.