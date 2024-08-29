Україна ухвалила Римський статут, тож тепер буде простіше притягнути до відповідальності російських військових злочинців.

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Коли відбудуться слухання в Гаазі між Україною та Росією

У Постійній палаті третейського суду в Гаазі з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року пройдуть слухання по суті за позовом України проти Росії від 2016 року. Держава-агресор порушила Конвенцію ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці.

На промови сторін відвели по 20 хвилин, першою почне Україна. Цікаво, що слухання відбуватимуться за дуже суворою процедурою: публічний доступ до них буде закритий. Це означає, що журналісти зможуть фотографувати тільки перед початком слухань, а потім зможуть подивитися трансляцію вступних і прикінцевих заяв сторін у спеціальному приміщенні. Так само і дипломати зможуть бути присутні тільки в окремій кімнаті, де дивитимуться трансляцію.

В інтернеті викладуть онлайн-трансляцію тільки вступних і прикінцевих промов сторін. Утім, стенограми слухань і рішення суду будуть доступні в репозиторії справ. Суд також опублікує офіційні фотографії зі слухань.