Мовиться про нині тимчасово окуповані міста Пологи і Василівка. Указ набрав чинності з дня його опублікування.

До теми Я не готовий обмінювати території в рамках будь-яких переговорів, – Зеленський

На Запоріжжі впровадять 2 нові військові адміністрації

В указі Володимира Зеленського мовиться, що на виконання Закону України про правовий режим воєнного стану постановлено утворити:

Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області.

У документі також зазначено, що Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

До слова, російська армія невпинно атакує територію Запорізької області. Так, внаслідок нічної атаки "Шахедами" в ніч на 28 серпня двоє людей загинули, ще 4 зазнали поранень. Також у регіоні були зруйновані будинки і займання, які оперативно ліквідували рятувальники.