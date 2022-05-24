Он обвиняется в применении "запрещенных средств и методов ведения войны". Об этом сказали в пресс-службе суда.

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Что касается Марченко, то суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России,

– сообщили в суде.

Эту информацию прокомментировал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Я еще никогда так не ждал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!", – написал он в соцсети.

Что известно о Максиме Марченко

Родился 10 февраля 1983 года в Славянске Донецкой области.

Марченко – в 2015 – 2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Впоследствии, в 2017 году был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады, на которой задержался ненадолго, потому что уже через год возглавил другую бригаду.

Принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины, многие успешные военные операции были проведены под командованием полковника Марченко.

1 марта 2022 года в ходе российского вторжения в Украину был назначен главой Одесской областной государственной администрации, сменив на этом посту Сергея Гриневецкого.

В апреле 2019 года ему досрочно присвоили очередное воинское звание – полковника.

Не только Марченко

Также, как сообщили в Басманном суде, аналогичную меру пресечения по тем же обвинениям избрали в отношении Сергея Баранова – командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Ранее его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге во время российско-украинской войны.

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