10 января Киевский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи. Кроме этого, суд обязал выплатить Львову зарплату за все время "вынужденного прогула".

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Главное о деле Богдана Львова

В сентябре 2022 года журналисты "Схем" обнаружили, что Богдан Львов более 20 лет назад получил гражданство России на основании справки военнослужащего. И когда ему исполнилось 45 лет в 2012-м, восстановил его.

Стоит отметить, что согласно Конституции Украины, приобретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.

Тогда СБУ проинформировала Верховный Суд о наличии у Львова гражданства России – тогда глава Верховного Суда отчислил Львова из штата судей.

На фоне скандала на сайте президента была зарегистрирована петиция о лишении Львова украинского гражданства, которая набрала 25 тысяч подписей. В ответ президент Владимир Зеленский поручил Комиссии по вопросам гражданства при Офисе Президента проверить наличие оснований для такого решения. Однако о результатах рассмотрения этого вопроса не сообщалось.

Сам Богдан Львов отрицает наличие российского паспорта.

Точка еще не поставлена

Решение о восстановлении Богдана Львова в должности подрывает доверие к правосудию в Украине, впрочем, согласно действующему законодательству его мотивировочная часть понятна.

В частности, после выявления факта наличия у экс-судьи гражданства России, вопрос об освобождении Львова от должности был возложен на пленум Кассационного хозяйственного суда, который, согласно закону, имел полномочия выразить недоверие судье. Это должно было быть следствием увольнения его с должности.

Впрочем, решение о выражении недоверия не добрало 1 голоса и как следствие не было принято. Позже скандальный экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев после провала голосования на пленуме 4 октября 2022 года принял приказ, которым признал полномочия Львова прекращенными и фактически отчислил Львова из состава Кассационного хозяйственного суда на основании письма СБУ.

Однако такой способ прекращения полномочий судьи Верховного Суда не предусмотрен действующим законодательством, что скорее всего и потянуло восстановление Львова в должности.

Перед оценкой решения суда о восстановлении следует дождаться полного текста решения, чтобы понять мотивы его принятия. Несмотря на немедленное обращение решения к исполнению, такое решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, а потому окончательная точка в этой ситуации еще не поставлена.

Однако в Верховном Суде пока не сообщили, планируют ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного админсуда.