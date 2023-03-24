Решение суд вынес по ходатайству ГБР. Следует отметить, что арестовали Рената Кузьмина заочно, ведь его на суде не было.
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Что известно о решении суда по делу Кузьмина
Его (Рената Кузьмина – 24 Канал) подозревают в государственной измене. В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине,
– отметили в ГБР.
Государственное бюро расследований установило, что с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.
Цель пропаганды – сформировать в украинском обществе антиукраинские настроения и информационно влиять, чтобы вредить суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.
В Государственном бюро расследований установили, что действия подозреваемого квалифицировали по факту государственной измены. Если вину подсудимого докажут, ему светит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.
Кратко о Кузьмине
- Во время Революции достоинства Ренат Кузьмин скрылся из страны. Ведь при Януковиче он был заместителем генерального прокурора. Против него возбудили дело из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010 году.
- Как только Кузьмина избрали народным депутатом 9 созыва с 29 августа 2019 года от запрещенной ОПЗЖ, дело было закрыто.
- Сам Кузьмин буквально 22 февраля 2022 года заявил, что якобы Россия быстро захватит Киев, будет создано новое государство. Западные области откажутся от вступления в новый союз и отправятся в "самостоятельное плавание".
- Уже в октябре 2022 года ГБР сообщило Ренату Кузьмину о подозрении в государственной измене. В ГБР сообщали, что местонахождение подозреваемого неизвестно. Чтобы выяснить, силовики уже провели более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.
- В начале 2023 года Зеленский прекратил гражданство Украины Рената Кузьмина. Впоследствии Верховная Рада лишила его мандата.