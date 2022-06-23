Суд запретил партию Натальи Витренко

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины", которую возглавляет Наталья Витренко.

Об этом сообщает издание со ссылкой на источники в СБУ. Отмечается, что эта пророссийская партия единственная, которая подавала встречный иск, чтобы затянуть суд.

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Суд запретил партию Витренко

Эту информацию также подтвердил руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь.

Суд запретил Прогрессивную социалистическую партию Натальи Витренко,

– написал он.

Как и в отношении предыдущих партий, суд решил передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других образований в собственность государства. Решение еще можно оспорить в Верховном Суде.

Партия пророссийского политика Натальи Витренко "Прогрессивная социалистическая партия Украины" в 2019 году выдвигала ее в президенты. Но в бюллетене ее фамилии не было. Минюст не вносил в реестр необходимые изменения в уставные документы, хотя партия их подавала, начиная с 2015 года. Апелляционный суд решил, что Минюст имел возможность внести изменения и партия могла бы выдвигать своего кандидата в президенты.

"Вероятно, в Минюсте есть сознательный диверсант, который принял системное решение, в результате которого нафталиновым пророссийским партиям вход в политику был закрыт еще до судебного запрета. Движение ЧЕСНО благодарит Минюст за государственную правовую позицию", – пояснила лидер Движения ЧЕСНО Вита Думанская.

Что известно о "Прогрессивной социалистической партии Украины"

"Прогрессивная социалистическая партия Украины" была создана в 1996 году, с тех пор ее возглавляет Наталья Витренко. Партия выступает против вступления Украины в НАТО, ЕС, ВТО, против реабилитации воинов ОУН-УПА. Декларирует приверженность восточнославянской культуре и каноническому православию, Украину видит в межгосударственном союзе с Россией и Беларусью. Поддерживает путинский режим и войну России против Украины.

Какие еще партии запретили с начала войны

В Украине запретили уже 12 политсил, которые Министерство юстиции считает пророссийскими. Кроме ПСПУ, суд запретил деятельность таких партий:

"Оппозиционный блок",

"Социалисты",

"Справедливости и развития",

"Наши",

"Держава",

"Блок Владимира Сальдо",

ОПЗЖ,

"Партия Шария",

"Социалистическая партия Украины",

"Левая оппозиция",

"Союз левых сил".

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