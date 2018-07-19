20:19
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
20:10, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Суд арестовал квартиру, авто и гараж руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского

30 Читати новину українською
Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский / фото из соцсетей

Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Арестовали квартиру, два автомобиля и гараж Вышинского.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "Интерфакс-Украина".

Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое во время санкционированных обысков,
– отметила Тихончик.

Отмечается, что аресту подлежит квартира площадью 71,6 квадратных метра, автомобили "Mitsubishi" и "Ssang Yong" и гараж-эллинг площадью 67,9 квадратных метра.

Именно в этой квартире в апреле 2018 правоохранители провели обыск и обнаружили свидетельства о регистрации автомобилей.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.
Вышинский находиться под стражей до 13 сентября.

Теги: Новости Украины Новости России Кирил Вышинский
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
32
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 155
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 184
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1046
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 243
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 сегодня , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Убийство Аркадия Бабченко: полиция назвала оружие, из которого застрелили журналиста
 30 мая , 13:47
Во Львове ребенок выпал из маршрутки во время движения: видео с места происшествия
 14 июня , 08:42
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук