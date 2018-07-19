Суд арестовал квартиру, авто и гараж руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского

Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Арестовали квартиру, два автомобиля и гараж Вышинского.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "Интерфакс-Украина".

Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое во время санкционированных обысков,

– отметила Тихончик.

Отмечается, что аресту подлежит квартира площадью 71,6 квадратных метра, автомобили "Mitsubishi" и "Ssang Yong" и гараж-эллинг площадью 67,9 квадратных метра.

Именно в этой квартире в апреле 2018 правоохранители провели обыск и обнаружили свидетельства о регистрации автомобилей.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Вышинский находиться под стражей до 13 сентября.